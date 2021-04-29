五年前低價向銀主買入　傳訊匯「金融謝」1.5億沽天匯勁賺4200萬

地產樓市
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曾經為「亞洲樓王」的西半山天匯新近錄得矚目成交，市場消息透露，人稱「金融謝」的訊匯金融創辦人謝兆凱持有的天匯高層戶，市傳以1.5億元易手，持貨約五年大賺4,200萬元。

有代理透露，上述成交的天匯高層B室，實用面積2,355平方呎，四房間隔，早前連車位開價1.68億元放售，新近以約1.5億元易手，成交呎價約63,694元。

2016年曾淪為銀主盤被推出拍賣

據了解，上述單位的再對上一個業主，於2013年以約1.35億元購入物業，不過在2016年淪為銀主盤，當時被安排在拍賣行以閉門形式供拍賣，開價9,800萬元，吸引20至30人到場，終獲至少5名買家競投，經歷7口價，由「金融謝」謝兆凱以1.083億元投得。

若然是次成交屬實，單位以1.5億元售出，即謝兆凱持貨約五年大賺近4,200萬元。

09年開售　天匯曾惹造假風波

天匯發展商是恒地，樓盤於2009年開售，其45樓（該層命名為68樓）A單位當時以4.39億元「天價」售出，建築呎價達7.13萬元，創下當時全球分層單位呎價新高紀錄。

不過，天匯及後被發現售出的25伙單位，僅一伙有如期交易，其餘全數撻定，惹來造假風波。

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