差估署：去年空置私樓高達5.23萬伙　大埔區冠絕全港空置率11%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-30 16:30

差估署今日（30日）公布《香港物業報告2021》的完整版本，數字顯示，截至去年底，整體住宅空置率按年升0.6個百分點至4.3%，涉及空置物業多達52,366伙。

按地區劃分，去年空置率最高為大埔區，高達11.2%，按年上升1.8個百分點，涉及空置單位4,372伙。空置情況或與區內白石角近年有多個新盤入伙有關。

其次為屯門及西貢區，兩區空置率均為6.9%，分別按年上升3.3個百分點及回落0.5個百分點，惟該兩區的空置單位同樣超過四千伙，分別有4,545伙及4,918伙。

元朗空置單位5263伙全港最多

此外，元朗亦為空置率高企的地區，該區空置率達6.2%較去年勁升2.4個百分點，丟空單位多達5,263伙，以數目計冠絕各區。至於空置率最低的地區為葵青區，空置率僅0.7%，按年持平，涉及234伙，較去年增加4伙。

去年空置率最高為大埔區，高達11.2%，涉及空置單位4,372伙。《香港物業報告2021》資料。

E類大型單位空置率10%

而按戶型劃分，實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，空置率高達10%，涉及2,765伙，其次為實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位，有4,341伙，空置率6.3%。數字反映大型單位空置情況嚴重。

至於中小型單位的空置率相對較低，實用面積430至752平方呎的B類單位的空置率僅3.6%，涉及21,503伙，而實用面積429平方呎以下的A類單位為4%，涉15,639伙。面積較大、實用面積753至1,075平方呎的C類單位則為5.4%，涉及空置單位8,118伙。