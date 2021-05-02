鰂魚涌康山花園三房1088萬沽　料創全港居屋新高

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-02 17:59

市場消息指，鰂魚涌居屋康山花園8座中層F室，實用面積592平方呎，三房間隔，新近以自由市場價1,088萬元易手，為屋苑新高，實用呎價18,378元，成交價與網上銀行估價相若。

原業主於2011年以580萬元入市，持貨十年，帳面賺508萬元，期內升值近九成。屋苑對上一宗高價成交為去年5月，有2座高層F室，實用面積592平方呎，成交價為1,068萬元，事隔一年，紀錄再被打破。

而參考同區私樓康怡花園，個別三房單位早前成交價也低於1,100萬元。

建生邨三房365萬沽 屯門綠表公屋新高

另外，祥益地產營業董事胡志偉透露，屯門公屋建生邨樂生樓高層10室，實用面積598平方呎，三房間隔，業主原叫價420萬元放盤，議價後終減55萬至365萬元綠表價易手，成交價料創屯門區公屋綠表市場新高，呎價為6,104元。

從代理提供的相片可見，單位內籠裝修企理，客廳外望開揚樓景。而原業主於2015年以約208萬元綠表價購入單位，持貨約六年，帳面獲利約157萬元，期內升值約75%。

建生邨早在1980年代尾入伙，樓齡逾三十年，提供四座，提供逾1,300伙。在2017年樓市高峰期，建生邨的已補價單位，成交呎價已衝破一萬元水平。