旺角千望加價加推30伙　折實均價2.3萬　入場431萬起

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-02 18:53

遠洋集團（3377）旗下旺角舊樓重建項目千望，上周推出首張價單後，今日（2日）再加推2號價單，合共30伙，有機會本周末發售。整張價單的折實平均呎價23,377元，較首張價單折實均價22,544元，高約3.7%，30伙的折實售價一律400萬元以上。

遠洋集團助理銷售總監王維榮指，截至今午五時許，項目錄得130個認購登記，以首批30伙計，超額約3.3倍。今加推的2號價單，涵蓋11個開放式單位、16個一房單位、3個一房連書房單位，實用面積由172至318平方呎。

【千望示範單位圖輯】

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扣除最高折扣15%，折實價由430.95萬至743.75萬元，折實呎價22,485元至25,302元。發展商指，加推單位較第一張價單輕微加價約1%。

價格最低一伙為8樓C單位，實用面積172平方呎，開放式戶型，價單定價為507萬元，呎價29,477元，折實售430.95萬元，折實呎價25,055元。發展商提供多種付款辦法，最多可獲 15%折扣優惠 。

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千望位於旺角煙廠街 31 號，提供 83 個住宅單位，包括73伙標準戶及10伙連平台或天台花園特色戶。據樓書資料，全盤一律為開放式及一房間隔，實用面積由151至319平方呎。最細一伙為3樓C室特色戶，實用面積僅151平方呎，連96平方呎平台，料為旺角區內開則最細的新盤。