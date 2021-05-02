黃竹坑站晉環加推180伙　折實均價3.3萬　較首批高逾11%

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-02 16:22

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，昨（1日）首輪銷售240伙，即日沽清，套現逾46億元。發展商今日（2日）加推第3號價單，合共180伙，整批折實平均呎價33,103元。

一房最平1172萬起 折實呎價最高3.89萬

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，該180伙涵蓋28個一房單位、55個兩房，以及87個三房戶，另包括10個首度推出的連平台特色戶，實用面積由383至921平方呎。扣除最高折扣18%，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價由29,036至38,922元。

最低價格一伙為第1座(1A) 6樓J單位，實用面積387平方呎，一房戶型，價單定價為1,429萬元，呎價36,925元，扣除最高折扣18%，折實售價1,171.8萬元，折實呎價30,279元。今張價單的折實平均呎價為33,103元，較上月23日公布的首張價單折實均價29,689元，高逾11%，發展商指，加幅主要反映景觀及座向等因素。

黃竹坑站晉環開價 首批160伙「躍動價」均價近3萬 一房1146萬起

至於昨單日沽清的240伙，封海倫指，大手買家比例高逾六成半，三房大單位率先售罄，可見實力投資者及換樓客為數不少。