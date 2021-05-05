演藝界「樓王」任達華首置名義　3740萬購中半山豪宅｜單位直撃

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-05 17:09

有演藝界「樓王」之稱的影帝任達華，今年初以3,500萬元沽出太子基隆街地舖，大賺逾2,000萬元後，上月底以首置名義，斥資3,740萬元購買中半山御花園豪宅。

據土地註冊處資料，中半山堅尼地道御花園2座低層單位，連一個車位，於4月27日以3,740萬元成交，新買家為任達華（YAM TAT WAH）。資料顯示，是次任達華支付158.95萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，意味以首置名義入市。

↓任達華購入之單位直撃↓

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該御花園2座低層單位，單位實用面積1,094平方呎，屬兩房雙套房間隔，成交呎價約34,186元。至於原業主2012年11月以2,500萬元買入上述單位，早前推出放盤叫價3,900萬元，是次略為減價易手，持貨八年多，帳面升值1,240萬元或50%。

今年初基隆街地舖3500萬獲收購 賺逾千萬

翻查資料，任達華近年在物業市場上有不少動作，如今年初他以公司名義持有的太子基隆街11號恒利樓地舖，獲發展商樂風集團收購，成交價3,500萬元，較2010年購入價1,438萬元計，任達華帳面賺約2,062萬元，物業升值1.43倍。該舖位面積1,150平方呎，設有閣樓900平方呎，由食肆租用。

影帝任達華一向有演藝界「樓王」之稱，有指他在物業市場有逾三十年的投資經驗，在本地及海外如倫敦、紐約等地，共持有逾30項物業。他又曾在2003年「沙士」及2008年金融海嘯期間趁低吸納，掃入磚頭。