川菜老字號南北樓舊舖8000萬沽　升值140倍　《死亡遊戲》曾取景

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-03 17:16

經營約五十載的銅鑼灣川菜老字號南北樓（The Red Pepper Restaurant），於去年底暫停營業，相關家族成員新近以8,000萬元沽出該店所在自用舖位，較1975年購入價帳面大幅升值逾140倍。

據土地註冊處資料，上述銅鑼灣蘭芳道7號地舖及1號樓舖位，在4月1日以8,000萬元易手。該舖位為川菜老字號南北樓的自用舖位。資料顯示，該舖位原業主為4名李姓人士，當中包括李家富（Lee Ka Fu Jimmy），為南北樓東主。

擁有約50年歷史的南北樓，舖內裝修古典，曾吸引已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景。（網上圖片）

李小龍主演《死亡遊戲》到場取景

該舖位早於1975年時購入，當時成交價僅56.5萬元，是次易手帳面升值逾140倍或7,943.5萬元。單位面積約1,500平方呎，成交呎價約5.3萬元。據了解，該舖位在2011年曾獲舖位投資者兆安李太以約1.76億元洽購，即新成交價較高峯時期回落約54%。

至於舖位新買家為EAGLE WILL INVESTMENTS LIMITED，為一間非本地註冊公司。

擁有約50年歷史的南北樓，由於舖位採用古色古香的中式裝潢，曾吸引已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景。餐廳自去年底暫停營業至今，一直未有公布重開日期。其招牌菜包括水煮牛肉、辣子雞丁等。