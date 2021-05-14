驗樓｜馬頭角瑧尚一房獲86分　鋪磚扣分最多　浴室特設木喇叭

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-05-14 11:10

新世界（0017）與市建局發展的馬頭角「瑧尚」於2019年開售，近月陸續開始收樓，記者與資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir），前往驗收一個面積約303平方呎的一房單位。康Sir就單位內的鋪磚、批盪、油漆、石材等15個分項作出仔細驗收，最後整體評分為86分，算是不俗，惟有兩個分項的表現強差人意。

單幢盤瑧尚位於土瓜灣九龍城道68號，正向東九龍走廊，亦鄰近街市及菜檔，周邊環境與項目顯得格格不入。不過，瑧尚的位置與日後落成的沙中線土瓜灣站只有3分鐘的步距，交通方便成為賣點。

鋪磚及廳房地磚成兩大扣分位

整個單位扣分最多的是鋪磚及廳房地磚兩個分項。其中，鋪磚的部份更是不合格，而廳房地磚的分數亦只有六成。康Sir指，露台門及主人房工作平台的瓦片，手工粗疏，磚牆有空鼓情況，建議業主通知發展商更換。

主人房的工作平台左邊牆磚不直，雖然不會造成漏水風險，但亦建議業主可要求發展商重做。另主人房的地板出現空鼓，康Sir建議，若然該處不會放置如衣櫃等重物，基本上是可以接受。他又提到，房間的掃口及收口手工不俗。

門底膠邊唧膠粗糙 需暴力開門

除了鋪磚的手工粗疏，康Sir亦發現，工人唧膠時的手工有待改善，如主人房工作平台的玻璃門底唧膠粗糙，「你要好暴力、好監硬先可以開倒道門。」

康Sir估計，可能是工人在完成唧膠後，未等待膠邊乾透便關上玻璃門，最後令膠邊緊貼玻璃門，令門的開合變得非常困難。「你要推開佢，就要擘開啲膠先開到。」康Sir建議業主要求發展商將原有的膠邊剷起，重新唧上一條新膠邊。

浴室設有木喇叭 非兼容所有型號

浴室方面，康sir並無發現漏水情況，但就發現一個相當有趣的設計。原來發展商在洗手間安裝了木製音樂擴音喇叭，業主可將手提電話放置在喇叭的插槽上，聲音因物理原理而被放大。

雖然此設計看似實用，但康Sir發現喇叭並非兼容所有電話型號，皆因喇叭上的插槽位置，長度及闊度只僅僅足夠放入一部iPhone12。倘用家想使用該喇叭， 亦要先拆走手提電話的保護殻，否則不能將電話置入插槽內。康sir笑言，「你唔可以買大嘅電話，要買都要買部細嘅。」

喇叭上的插槽位置，長度及闊度僅僅足夠放一部iPhone12。（黃祐樺攝）

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