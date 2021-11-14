蝕賣股票為上車　90後情侶斥逾五球買樓　決定誰是業主靠呢樣嘢？

在香港，買樓動輒花上半生積蓄，是人生重大決定，故若然要與另一半共同置業，兩人之間的信任是不可或缺。今次上車故事的主人翁「90後」曾先生與太太就是靠一個「信」字，在婚前共同斥逾500萬元買入馬頭角新盤一個一房單位，並只落「太太名」（即由妻子個人名義持有），「最緊要都係兩個人一齊，開開心心就得。」曾先生指。而是次上車，除獲得家人支持三成首期外，曾先生更要蝕賣股票套現，「始終都係要住，蝕住（股票）都要放啦。」

曾先生從事慈善團體的文職工作、太太則是銀行從業員，兩人合共月入逾6萬元。拍拖十年，至2019年決定與家人合資購入馬頭角瑧尚一個一房單位，面積約303平方呎，樓價大約570萬元，呎價近1.9萬元，首期五成、即約285萬元。

曾生指，雖然當時屋企人反對「只落太太名」，但自己對另一半有堅定的信心及信任。（黃祐樺攝）

「邊個抽中單位，單位就落邊個名」

原來，當日買樓時，曾先生與當時仍是女友身份的曾太有一個協議，「邊個抽中單位，單位就落邊個名。」曾生透露，雖然未結婚，但考慮到日後能再以「首置」身份買第二個單位，如現以聯名方式買樓，日後再分名便需要多一筆手續費，遂決定用相對節衷的做法，分開各自入票作抽籤。

結果當時女友的抽獎運較強，單位亦落女友名下。「二人買樓只落一人名」，當時家人對此做法有保留，擔心欠保障。「其他人咁睇都好正常，因為佢哋（家人）都有份出錢。」曾生指，當時屋企人反對，但自己對另一半有堅定的信心及信任。「如果信得過對方，就唔會有呢個諗法。」二人在買樓一年半後，結束愛情長跑，註冊結婚。

蝕住放賣股票＋家人資助三成首期

作為一個「90後」能成功上車，曾先生在大專時期已積極工作、努力儲蓄，而其儲蓄心得原來是從日常生活做起。他指，除了制定儲蓄目標外，亦將儲下的買樓資金存放入另一個戶口，以確保「唔會使凸」，其次是日常消費時盡量「貨比三家」，研究購物優惠及格價。

曾生透露，當時為了買樓，無可奈何地放棄多隻持有的股票，包括阿里巴巴、蘋果公司及Tesla等有升值潛力的股票，最終令其整個股票倉需要倒蝕10%。他笑指，「如果唔係（買樓）我而家應該可以買埋隔籬個單位呀。」他續指，「始終都係要住，蝕住（股票）都要放啦。」集儲蓄、股票加上家人支持近三成首期，最終一圓上車夢。

買樓冀避免兩代衝突

除為與太太建立二人世界，曾生指，選擇早些買樓亦有另一原因，就是擔心婚後出現「相見好，同住難」的情況，他解釋道，若然婚後太太搬來跟自己及父親同住，雙方生活習慣有別，「好似我老婆同我爸爸咁，就算佢地兩個有衝突都好，都未必會講出來，積埋積埋都未必咁好。」

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