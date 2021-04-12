詹Sir數盡六大驗樓奇聞　浴缸底漂浮船仔　膠片假扮玻璃

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-12 16:40

香港一手樓樓價動輒數百萬、甚至數千萬元，花盡半生積蓄買入全新的住宅單位，亦可能出現各種千奇百怪的狀況。專門負責驗收新盤單位的香港專業驗樓學會會長、工程監督詹濟南（詹Sir），分享過去一年驗收50多個新盤所遇到的奇聞、奇事。

水龍頭失效

詹Sir印象最深刻的一次，為某複式單位的浴室洗手盤水龍頭失效。當時因沒有供水，遂找管理處開啟水掣，豈料一供水後，水龍頭又未能關上，一發不可收拾，「點都閂唔到」，大有水溢出洗手盤的風險。由於水掣設在單位外，他要花上一段時間才可閂總掣，幸而洗手盤去水佳，「我幾驚佢去水去唔切，浸屋呢，我就大劑啦。」

浴缸底放船仔

有單位的浴缸旁一邊雲石未有用唧膠封好，詹Sir方發現浴缸去水位與駁口未有做好，浴缸底出現漏水情況，底部積水足以浮起一隻紙船，詹Sir形容漏水問題「好得人驚」。

剝花生後遺症

有建築工人在交樓前於單位內剝花生，並把花生殼遺留在廚櫃底，他坦言類似情況很「常見」。

米缸閂唔到門

有單位的廚櫃內安裝米缸後，廚櫃門竟未能關上，詹Sir指需要拆除再重新安裝。

「肺積麈」抽氣扇

有單位抽氣扇滿佈英泥，難以刮走，需要整個更換。詹Sir指，建築廢料遺留在天花附近，使用抽氣扇後，令英泥被抽至抽氣扇積聚。

膠片扮玻璃

有單位玻璃窗前的窗擋，放置了亞加力膠片，疑是「扮」玻璃，詹Sir指，「可能（承辦商）搵唔切玻璃，搵個膠片頂住先。」

收樓清潔質素欠佳 有新盤「去親都好頭痛」

回顧過去一年，詹Sir坦言驗收單位的清潔質素較過往差，因為去年正值新冠肺炎疫情，不少清潔工均要兼負責防疫工作，人手緊拙。他提及位於青山公路青龍頭的一個新盤最為「污糟」，坦言「去親都好頭痛」，驗樓所花的時間亦較一般長。不過，他亦有稱讚該單位的油漆、地板、來去水潔具、批盪、瓷磚等工種均見改善，整體表現平穩。

就今日舉行的「建造及裝修業優秀大奬頒獎禮」中，獲得年度最佳質素屋苑的新盤，為新地（0016）旗下土瓜灣DOWNTOWN 38及屯門御半山。