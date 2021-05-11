美聯工商舖再斥3650萬購北角地舖　四日花7600萬連買兩舖

地產樓市
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近月市場接連出現地產代理買舖個案。美聯工商舖（0459）繼上周五（7日）買入荃灣大河道舖位後，昨日（10日）再以3,650萬元購入北角英皇道地舖，即集團短短四日內合共斥資約7,600萬元連環買入兩舖。

美聯工商舖昨晚公布，以3,650萬元購入北角英皇道460至470號樂嘉中心地下2B號舖，舖位面積約900平方呎，成交呎價約40,555元。舖位現由粉麵店租用，月租為9萬元，租金回報約2.96厘，租約期至2022年7月底。

美聯工商舖指出，該舖位於完成收購後，會繼續出租，為集團提供額外及穩定的租金收入，又認為收購可進一步拓闊收入來源，以及可享物業的潛在資本增值。至於原業主於2012年11月以3,150萬元買入上址舖位，是次易手帳面升至500萬元或15.9%。

上周五斥3950萬購荃灣大河道舖

美聯工商舖首於上周五，亦以3,950萬元向富邦銀行（香港）購入荃灣大河道49號地下連閣樓及天井舖位作收租用途，面積約1,553平方呎。該舖位現由眼科中心以每月約11.2萬元租用，租約期至2022年5月。

事實上，近月不少地產代理高層出手買舖，月內涉至少6宗相關個案，包括中原地產創辦人施永青，以及有「樓市專家」之稱的祥益地產創辦人汪敦敬，亦先後入市。

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