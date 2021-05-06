名人入市｜中原施永青4700萬接大班麵包西餅旺角蝕讓舖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-06 17:38

連鎖麵包店「大班麵包西餅」持有的旺角快富街舖位，上月以4,700萬元蝕讓價易手。據最新資料，接貨的買家為中原地產創辦人施永青。

據土地註冊處資料，旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖入則閣，於4月23日以4,700萬元易手，新買家為FIFE INVESTMENT LIMITED，其公司董事為施永青（SHIH, WING CHING），即為中原地產創辦人，是次入市支付約199.75萬元作為稅款。記者致電施永青查詢，惟暫未獲回應。

旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖，現由大班麵包西餅租用，周邊人流一般。

該兩層舖每層面積各約700平方呎，合共1,400平方呎，早前叫價6,300萬元。舖位現由大班麵包西餅租用，月租約13.5萬元，租約期至2021年9月28日。據了解，大班將售後租回舖位，以月租約13.5萬元計，即施永青享租金回報約3.4厘。

大班麵包西餅4750萬沽旺角自用舖 實蝕逾六球

扣除雜費料大班實蝕近「七球」

翻查資料，該舖位由大班閣發展有限公司（TAI PAN COURT COMPANY LIMITED）持有，該公司董事為本地餅店大班麵包西餅的家族成員。該公司於2012年7月舖市高峰期以5,080萬元高價購入上述舖位，持貨九年，現易手帳面蝕約380萬元或7.5%，扣除雜費料實際蝕約693萬元。

事實上，近一年施永青不乏入市動作，如去年10月份，他透過施永青基金名義以3,800萬元購入葵涌金發工業大廈1期12樓全層、約1.6萬平方呎樓面。

施永青去年10月以基金名義入市買工廈

當時施永青回覆《香港01》表示，是次入市主要因目前手頭上有一定資金閒置，而手持的地產物業，暫時未到達投資組合的三成目標，加上該工廈的投資回報超過3厘，屬理想水平，故作入市決定。當時他又透露，以基金名義入市，預計投資物業可產生經常性的租金收入，所得收益將會用作慈善用途。