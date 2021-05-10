三個月斥逾1.68億掃入3舖　樓市專家汪敦敬：而家買舖似玩大富翁

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-10 15:43

核心區零售舖價大幅回落，吸引地產代理高層趁機「撈底」，繼中原地產創辦人施永青及美聯工商舖（0459）後，有「樓市專家」之稱的祥益地產創辦人汪敦敬，新近再斥資6,680萬元購入一個銅鑼灣勿地臣街地舖，較高峰期低逾億元或逾六成。汪敦敬過去三個月內，已累斥逾1.68億元連掃入三個舖位物業。

汪敦敬：消費市道有回復跡象

汪敦敬回覆《香港01》表示，是次再度入市，皆因留意到近月零售消費市道有恢復跡象，而且市場出現新常態，部分商戶即使整體市況欠佳下，依然生意理想。他續指，核心區如銅鑼灣及尖沙咀已率先回復生氣，吉舖數目減少，優質客群開始外出消費，直言「社會運動期間條街有陣臭味、欄杆被人拆晒，依家情況已經唔同晒啦。」

被問及近月接連入市買舖，而非買住宅，他表示，目前是買舖的最佳時機，因市場過份低估商舖價值，長遠而言，舖市依然有機會回復到過往高峰水平，甚至更好。由於他早前購入豪宅名鑄，失去首置身份，故未有考慮再入市住宅。

過去純租客心態買舖 現改變策略要進攻

汪敦敬透露，「過去多年一直都有喺新界西北等地區買舖，但通常係以純租客或用家心態做買舖決定。依家入市心態已經轉變咗，依家好似『玩大富翁』，買舖要有進攻嘅心態。」不過，他表示，暫時沒有興趣短炒舖位，新買入的舖位暫會作長線收租，或讓旗下餐飲自用。

汪敦敬購入的波斯富大廈地下M號舖，僅200平方呎，現由化妝品店以每月6萬元租用。

成交呎價逾33萬 回報僅1.3厘

市場消息透露，是次汪敦敬以6,680萬元購入的銅鑼灣舖位，位於波斯富街77至83號波斯富大廈地下M號舖，屬勿地臣街一段，正向時代廣場。舖位面積僅200平方呎，成交呎價約33.4萬元，若以實用面積約123平方呎，成交呎價則高達約54.3萬元。

舖位現由化妝品店以每月約6萬元承租，今年10月約滿後租金將升至7.5萬元，汪敦敬擁回報僅1.3厘。原業主早於1984年5月以38萬元購入該舖位，是次易手帳面升值逾174倍或6,642萬元。

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毗連N號舖2014年成交價1.73億

參考上述舖位毗連的N號舖，實用面積126平方呎，由資本策略地產（0497）主席鍾楚義等人於2014年以1.73億元購入，實用呎價計高達137.3萬元，為目前全港最貴的「呎價舖王」，舖位現由找換店租用。

即是次汪敦敬買入舖位作價，較之低約1.05億元或逾六成。

中原地產創辦人施永青上月以4,700萬元購入旺角快富街一個蝕讓舖位。

事實上，汪敦敬近月積極吸納舖，今年2月他率先以約8,380萬元購入尖沙咀漢口道44號漢威大廈地下B號舖，面積約1,000平方呎，成交呎價約8.38萬元。及後他再以1,800萬元購入南豐中心1樓A1號舖。意味他三個月內已合共斥資逾1.68億元買舖。

中原、美聯近月先後入市買舖

此外，近月一眾大型地產代理高層或相關人士，亦開始出動入市買舖，近期至少錄5宗，涉資逾2.54億元。包括中原地產創辦人施永青，上月以4,700萬元購入旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖。

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此外，美聯工商舖（0459）近日也公布，以3,950萬元向富邦銀行（香港）購入荃灣大河道49號地下連閣樓及天井舖位作收租用途，面積約1,553平方呎。該舖位現由眼科中心以每月約11.2萬元租用，租約期至2022年5月。