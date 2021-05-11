陞域集團：聯合道物業可分批賣　富貴長者屋租戶不受影響

地產樓市
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「舖王」資深投資者鄧成波日前委託代理行放售九龍城聯合道一籃子物業，市值高達25億元。鄧成波旗下陞域集團回覆表示，該批招標物業可以分批出售，當中作為長者服務式住宅的蔚盈軒，其租戶不會因招標而受到任何影響。

陞域集團指出，該批招標物業涉及聯合道2至18號多個物業，物業位於九龍傳統住宅地段，周邊發展及商業配套齊全，買家可選擇購買全部或部分物業業權，物業將以現狀及連現有租約出售。

舖王鄧成波標售九龍城聯合道富貴長者屋等物業　市值25億

擬將長者服務式住宅發展至其他地區物業

該集團又表示，位於聯合道18號的蔚盈軒，屬綜合養生社區概念項目，將維持現時營運模式，租戶不會因招標而受到任何影響。並指集團看好安老服務市場，認為該營運模式具有吸引力，並正研究將相關模式，特別是長者服務式住宅，發展至旗下位於其他地區的物業。

參考安老服務式住宅蔚盈軒，樓齡四年，樓高29層，提供92個單位，涵蓋一房、兩房、三房及四房戶型，另有36個車位，單位叫租由2.68萬至6萬元，呎租約70至80元。除戶戶包家具，亦有24小時護理服務等，基座設會所及餐廳。集團曾表示，項目的對象為中產以上人士。

陞域集團指出，集團現時管理總值近800億元的資產，不少投資者主動與集團接洽，集團會不時審視優化投資組合的不同方案。圖為鄧成波孻仔、陞域主席鄧耀昇。

【蔚盈軒圖輯】

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