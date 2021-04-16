舖王鄧成波1.5億連環沽工廈舖位　料實蝕逾千萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-16 08:15

由「舖王」鄧成波（波叔）家族持有的柴灣寧富街工廈一籃子物業，新近以1.25億元沽出，與兩年前的購入價相比，帳面僅平手，實際需蝕使費約250萬元。無獨有偶，波叔近日另沽出一個上環水坑口街地舖，持貨四年，料實蝕約870萬元。上述兩宗成交合共為波叔套現逾1.5億元，但同時亦要損手逾千萬元。

沽兩物業共損手逾1100萬

據土地註冊處資料，柴灣寧富街1號2樓、3樓、5樓、7樓、9樓、10樓及天台，新近以1.25億元易手。此批物業由VERY HAPPY INTERNATIONAL LIMITED持有，其公司董事包括鄧成波（TANG, SHING BOR）及其兒子鄧耀昇（TANG, YIU SING）。

據悉，鄧氏家族於2019年3月透過「買殼」形式，以1.25億元向冠軍科技集團（0092）購入上址，持貨兩年易手，帳面僅平手離場，實際上需要蝕使費及代理佣金共約250萬元。

上市公司偉易達相關人士接貨

至於新買家以公司名義入市，相關董事包括黃子欣（WONG, CHI YUN ALLAN）及黃以禮（WONG, YEE LAI WILLIAM）等人。其中黃子欣的中英文名字與上市公司偉易達VTECH（0303）主席、集團行政總裁兼執行董事相同，料為同一人，黃以禮亦為偉易達的管理層。偉易達為無線電話生產商，也是電子學習產品製造商，是全球五十大電子製造服務供應商之一。

鄧成波2550萬沽上環地舖 實蝕870萬

此外，由鄧成波持有的上環水坑口街18號地舖連入則閣樓，新近以約2,550萬元易手。鄧氏家族於2017年2月以約3,100萬元買入舖位，持貨四年，帳面需要蝕讓550萬元或17.7%。

若連同買入時的稅款263.5萬元及買賣兩次代理佣金56.5萬元一併計算，實際蝕讓約870萬元。上述地舖面積1,200平方呎，閣樓1,000平方呎，現由健身中心以每月約7萬元租用，租約期至今年5月底。

市場人士估計，由於上述兩項物業持貨僅兩至四年，未能累積可觀升幅，加上近一年工商舖市低迷，價位回落不少，選擇此刻沽貨容易損手離場。