希慎夥華懋197.8億奪加路連山道商業地王　每呎1.8萬　高估值15%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-12 19:18

地政總署公布，上周五（7日）截標的銅鑼灣加路連山道商業地，以197.78億元批出，中標財團為希慎興業（0014）及華懋合組財團。以項目最高可建樓面面積107.6萬平方呎計算，每方呎樓面地價約18,374元，較早前估值高約15%。

希慎興業公布，上述收購事項乃一項策略性長期投資，項目顯著擴展利園區的物業組合規模，並鞏固希慎於銅鑼灣的領導地位。又認為收購事項符合加強投資物業組合的業務策略，可為希慎集團增加經常性租金收入。

希慎華懋各佔60%及40% 如出售權益另一夥伴享優先購買權

希慎又指出，是次以合營公司成功投得上述地皮，該公司與華懋集團分別佔有項目的60%及40%權益。公告又指出，在發展該土地相關的最後一份佔用許可證日期之後起計8年內，合營夥伴不得出售其於投標公司的權益。合營夥伴任何一方如欲出售其於投標公司的權益，則應給予另一合營夥伴優先購買權。

華懋：加路連山道商業地為雙方首個合作發展項目

華懋集團表示，是次與希慎興業合作成功投得加路連山道商業項目，將成為雙方首個合作發展的項目。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，項目屬核心區罕有的大型商業用地，很高興能與區內發展經驗最豐富的希慎合作，相信可與利園區發揮協同效應，利好項目將來發展。

加路連山道商業地，地盤面積約為15.9萬平方呎，最高可建樓面面積107.6萬平方呎，其中，商舖相關的樓面面積不得多於10.7萬平方呎、或總樓面一成。

由於過去一年多幅商業地皮均告流標，故市場下調上述地皮估值。市場估值介乎107億至172億元，即每呎樓面地價約1萬至1.6萬元。項目發展期止於2029年9月30日。

上述地皮為市區罕有大型商業地塊，惟設有多項限制，包括項目不得拆售、中標財團需負責興建三所政府物業，包括幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心，涉及樓面約20,835平方呎。另需預留位置興建行人天橋連接一路之隔的利園六期。

至於中標的希慎興業，為銅鑼灣區的大地主，現持有區內希慎廣場及禮頓中心等多項物業。而是次投得項目，估計將令希慎興業在區內的商業樓面再提高27%。

該地皮上周五截標時，共接獲6份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、會德豐，以及領展（0823）。而希慎夥拍華懋合資入標，信置（0083）與利福國際（1212）、嘉里建設（0683）及中渝置地（1224）合組財團遞交標書。