「樓王」任達華再斥千萬購柴灣工業城　4日豪花半億掃豪宅工廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-06 18:33

演藝界「樓王」任達華上月底斥資3,740萬元買入中半山御花園豪宅，原來，此前他亦以988萬元購入不少藝人喜愛投資的柴灣工業城單位，即短短四天共斥資4,728萬元掃入豪宅及工廈物業，若連同雜費，入市總成本接近「半億」，未知是否看好本港物業市場。

據土地註冊處資料，柴灣工業城2座6樓11室，於4月24日以988萬元易手，新買家為嘉禧投資有限公司（KARWAY INVESTMENTS LIMITED），公司董事為任達華（YAM TAT WAH）及費琦（FEI QI）。費琦為任達華妻子琦琦的原名、資深模特兒。

是次入市工廈，任達華支付37.05萬元作為稅款。至於工廈單位原業主於2012年3月以1,920萬元一口氣買入柴灣工業城6樓1室、11室及12室，是次僅售出其中11室。

張敬軒去年斥2750萬購同廈4伙

翻查資料，柴灣工業城向來深受藝人歡迎，如歌手張敬軒去年11月斥資合共2,750萬元購入柴灣工業城4樓8室、9室、10室及11室一藍子單位，合共涉5,323平方呎，成交呎價約5,166元。

演藝界「樓王」任達華首置名義 3740萬購中半山豪宅｜單位直撃

而在購入柴灣工業城單位後四天，任達華又以個人名義，斥資3,740萬元購入中半山御花園2座低層單位連車位，涉稅158.95萬元，相等於樓價4.25%。該御花園2座低層單位，單位實用面積1,094平方呎，屬兩房雙套房間隔，成交呎價約34,186元。

↓任達華購入之單位直撃↓