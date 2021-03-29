金記冰室獲批2100萬保就業補貼　上月斥五千萬購葵涌萬呎工廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 08:30

疫情持續逾一年，零售及餐飲行業生意受重挫，不少企業遂向政府申請「保就業」計劃，以獲取支援。本報記者發現，於過去兩期「保就業」計劃中，合共獲得超過2,100萬元補貼的本地茶餐廳「金記冰室」，新近以近5,000萬元購入葵涌逾萬呎的工廈單位，為近年少有的飲食業大手入市個案。

徐汶緯去年底指員工花紅未有定案

據土地註冊處資料，葵涌大連排道21號宏達工業中心8樓13室及19室，於2月25日分別以2,710.5萬及2,200萬元成交。兩個單位的新買家分別為金池餐飲有限公司（Kam Chee Catering Company Limited）及金記顧問有限公司（Kam Kee Consultancy Limited），兩間公司的董事均為徐汶緯（CHUI, MAN WAI RAYMAN）。徐汶緯為擁有53年歷史的本地茶餐廳金記冰室老闆。

資料顯示，上述兩宗工廈成交，買家分別支付逾115.19萬及93.5萬元作為稅款，同佔成交價約4.25%。計及成交價及稅款，入市總成本近5,120萬元。該兩個單位的面積分別7,816及7,335平方呎，成交呎價分別為3,468及2,999元。

翻查資料，政府過去兩度推出「保就業計劃」，徐汶緯持有的金池餐飲有限公司（Kam Chee Catering Company Limited）亦成為獲批工資補貼的僱主之一。第一期取得約1,070.43萬元，第二期則取得1,078.45萬元，合共獲約2,148.88萬元資助。兩期承諾受薪僱員人數均為492名。

徐汶緯去年12月接受傳媒訪問時表示，受疫情影響，集團員工未能加薪，但員工工時會縮減一小時，即全職員工由每天工作10小時減至9小時，薪酬維持不變，變相加薪。花紅方面，當時他指往常是每年4月發放，但暫未有定案，要視乎疫情會否緩和。

成立於六十年代 2012年結業獲白武士接手

金記冰室前身為筲箕灣的大排檔，創辦人陳桂秋於1967年租下筲箕灣道一個舖位，正式開設金記冰室。據了解，該冰室於2012年12月底，因租金及多方面的成本壓力下結業。不過，隨後獲「80後」徐汶緯擔當「白武士」接手，重新包裝品牌，並在2013年4月於西環重新開業。目前，金記冰室在港島、九龍及新界合共有13間分店。

樓上燕窩莊兩個月斥1.4億購商廈舖位

事實上，近月不乏獲政府財政支援的零售企業，入市購買大額物業，如樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）的相關人士侯君俠及侯君，於去年11月透過公司名義，斥約3,230.76萬元購入尖沙咀新港中心2座11樓12室，至今年1月份，又透過公司名義以1.05億元購入天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓101至102號舖。

翻查資料，侯君俠及侯君剛持有的樓上燕窩莊有限公司（HING KEE JAVA EDIBLE BIRD'S NEST COMPANY LIMITED），於兩期「保就業計劃」中，每期獲批工資補貼146.78萬元，合共293.56萬元。而兩期承諾受薪僱員人數均為54名。

優品360獲2105萬資助 期內斥1.7億買商廈

此外，優品360（2360）於去年5月第一期保就業計劃公布後10天，斥約1.77億元收購觀塘絲寶國際大廈11樓十多個辦公室及車位。及至去年6月份，第一期保就業名單出爐，優品360旗下彩鷗國際有限公司獲1,596.5萬元資助。

去年9月底，優品360完成該項商廈收購交易，同月公司業績顯示，優品360合共獲得2,105萬元保就業資助金額 。優品360創辦人林子峰其後接受傳媒查詢時解釋，當時購入辦公室物業是作自用用途，保就業資助與其收購物業沒有關係。