驗樓｜元朗瑧頤開放式獲96分　浴室大改進　明哥讚單位可直接入住

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-05-30 12:02

新世界（0017）旗下元朗瑧頤（Atrium House）近日陸續收樓，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約238平方呎的開放式單位。經仔細驗收後，發現扣分的工種多屬輕微瑕疵，當中，單位浴室的一個改良，更獲明哥大讚有進步，單位總評分為96分，屬極佳A級水平。明哥指，「就算你唔執（執修）都無問題，可以直接入嚟住。」

瑧頤屬於單幢盤，位於元朗十八鄉路旁，周邊環境清幽，步行5分鐘可到達鄰近的元朗體育館、泳池及元朗劇院等康體設拖，惟由於暫未有穿梭巴士服務提供，故住戶如需前往朗屏西鐵站或輕鐵豐年路站，需要步行約15至25分鐘，所謂「好天曬、落雨淋」，在現時如斯炎熱的天氣下，住戶出入或須備衣衫替換。

浴室三大設計 堵漏水黑點

「防水嚟講，我係特別留意，咁就要讚下啦。」獲明哥大讚有進步的，原來是浴室的浴屏門設計。明哥指，過往浴屏門是不少新盤的「漏水黑點」，皆因門框及門邊的膠邊位置總是不能完全貼合。不過，是次的浴屏門門邊用上磁石貼設計，令門框及門邊可以完全緊閉，大大減低漏水機會。值得留意，由於是磁力貼，故業主開門時需較平時用力。

原條膠邊、磁力貼 有效防水

除利用磁力貼封門邊外，發展商亦在淋浴間底部位置運用「跌級」設計。明哥解釋，「跌級」意思是在底部位置，再做低一級，此做法可令浴屏門與門邊完全地閉合。同時，發展商又利用原條膠邊，將浴屏門門骹位置由頂至底完全封好。明哥指，膠邊不但不會減低門的開合度，更有效造到防水效果。

明哥大讚浴室的浴屏門設計，相當防水。（歐嘉樂攝）

避免直接將已加熱容器置於人造石枱面

除浴室防水做足，明哥又發現單位內的開放式廚房枱面用上人造石設計，令其防水功能提升。明哥解釋，今次廚房枱面用上一體式人造石設計，枱面無接縫，不怕有水滲入枱底，因而達到防水效果。

同時，人造石較天然石相對容易打理，因為天然石較易出現色變、即容易出現水斑或變黑。另外，明哥又提醒業主，避免直接將已加熱的容器放在人造石枱面上，免得在石面上留下痕跡。

明哥又指，發展商為提升廚房的枱面空間，特意加設小摺枱，收納在廚房趟櫃位置，使用時可直接拉出，方便烹調候放置食材。但值得留意是由於摺枱收納於趟櫃內，需要透過路軌拉出，少不免有「左搖右擺」的情況。發展商代表則表示，摺枱可以承受約20公斤重的物件。

小摺枱收納在廚房趟櫃位置，使用時可拉出，方便烹調候放置食材。（歐嘉樂攝）

使用減音屏要小心夾手

由於是次驗收單位面向馬路，按環保署的環境評估要求因交通所產生的噪音需要控制在每小時70分貝內，故單位安裝了一道高於成年男子身高的活動式減音屏。明哥指，這種裝置的減音上限大概是8個分貝。

明哥指，此減音屏特別之處是當業主關上後，仍會有一條空隙。讓室內不會成為一個密封的空間，仍有通風。 明哥提醒業主，千萬不要因為想增加室外空間而擅自拆走減音屏，因為據法例及大廈公契要求，隔音屏是不可以擅自進行改動。

另外，由於減音屏是活動裝置，故在推動時需要小心「夾手」，小朋友在開關時亦需「格外留神」。

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