40年積蓄加全家集氣成功上車　單親媽媽梁太︰唔買樓就冇得向上流

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-02 09:45

香港「打工仔」奔波勞碌半生，只求與家人建立安樂窩，惟收入增長遠遠追不上樓價升幅，要置業安居難免要在時間與自由上作犧牲。今次上車的主人翁梁太，獨力承擔養育兩女的責任，過去四十多年來一直工作打拼，身兼數職，亦未敢外出旅遊，最終靠辛苦儲下的百多萬積蓄，與家人合力購入元朗朗城滙一個兩房單位，一圓置業夢。

集全家之力湊合250萬首期

在考慮入場門檻較高的私樓之前，一直渴望上車的梁太曾多番嘗試申請資助房屋，她透露，「已經遞紙申請咗好幾次居屋，抽唔到之餘，前前後後仲蝕過千蚊申請費畀政府。」

梁太與家人以大約800多萬元購入元朗朗城滙一個兩房單位，去年底收樓。（余俊亮攝）

最終梁太於2019年以大約800多萬元，購入元朗朗城滙一個兩房單位，實用面積約570平方呎，首期是樓價的三成、即大約250萬元。梁太憑著個人積蓄約150萬元，加上梁太的兄妹二人分別夾40多萬元、及大女兒的20萬元積蓄，全家集資，終成功湊合到首期。對於得到兄妹的幫忙，梁太深感欣慰，「儲錢依段時間住係哥哥屋企，每月定時畀租金。」

四十年來未曾到外地旅遊

為擁有屬於自己的「磚頭」，梁太直指自己過去四十多年未曾到外地旅遊，為的就是盡快儲夠首期，「如果唔洗買樓，會使（錢）得鬆動好多，但凡事都係有得必有失，去旅行都係這麼近那麼遠，其實睇電視畫面都一樣啫。」

被問到還有甚麼儲錢秘訣時，梁太透露她近四十年來「搏命打幾份工」，同時身兼幼稚園教師及補習老師，「我教半日幼稚園，跟住會番補習，幫人補兩份，一直維持咁多年。」退休之後仍有兼職賣麵包。

「唔買樓就冇向上流嘅機會」

買樓初期正值社會反修例事件發生，她曾擔心樓價會下跌，但為與兩名「寶貝女」擁有自己的物業，她下定決心「扑鎚」買入單位。「我買層樓番黎都係自住，佢（樓價）好定唔好都唔關我事啦，買黎炒就話驚買貴咗啫。」

她又指，不論是社會運動還是疫情，發展商推出的樓盤均未見有減價，梁太續表示，「搵唔到一個地方比宜家買嘅單位好，到時個女有能力可以再樓換樓，但如果唔買樓，就會冇咗向上流嘅機會。」

梁太不想做「無殼蝸牛」，曾經多次遞表申請抽居屋，但無緣抽中。（余俊亮攝）

買樓後，供樓交由梁太的兩名女兒負責，每月支出約兩萬餘元，負擔頗沉重。原來梁太自少教導女兒養成儲蓄習慣，「不嬲都慳家，唔係點樣交首期，為咗供樓，唔用iphone、少啲去旅行囉。」

常言道「嫁出去的女兒，就像潑出去的水」，雖說成功上車，但兩位「寶貝女」終會嫁人，組織自己的家庭，屆時財務壓力又再加重，梁太說到，自己是位失婚婦人，女兒對於婚姻頗有陰影，故暫未有結婚打算。「佢地見到我離婚情況，都認為男人係靠唔住，就算之後要嫁出去，層樓供唔掂，最後筆錢都係留畀佢兩個自己攤分。」