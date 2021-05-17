調查：港人移民意欲稍回落　賣樓套現移民僅佔23%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-17 18:22

移民成為近月港人熱議話題，物業市場上也不時出現移民賣樓的報道。不過，有調查指出，在未購買海外物業的受訪者中，選擇賣港樓套現作為移民資金的比例僅佔23%。

有意移民受訪者微降5個百分點

美聯移民顧問聯同美聯環球，今年5月上旬至中旬透過網上進行「港人移民取態及置業資金調查」，成功收回近300份問卷。調查發現，有51%的受訪者表示有意移民，與去年7月（英國政府公布BNO擴權計劃時的同類調查）錄得約56%相比，輕微下降5個百份點。

七成人靠儲蓄或加按作為移民資金

對於移民或海外置業的主要資金來源，85%未買入海外物業的受訪者中，約39%受訪者表示是資金源自「個人儲蓄」，佔比最多；其次是「加按」個人持有的本地物業以獲得資金的受訪者，佔28%，兩者合計接近七成。至於最受市場關注、選擇賣樓套現作為主要移民資金的受訪者，只有約23%。

而目前擁有海外物業或已移民約15%的受訪者中，43%的買家指資金主要來自加按本港持有之物業；約36%買家則指資金來自儲蓄，選擇賣港樓套現作入市資金的買家僅14%。美聯指，以上數據反映本港買家傾向保留香港物業，未必會出售手持單位套現而獲取移民資金。

英、澳仍是港人兩大熱門移民地點。（美聯環球提供）

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，現時多國的移民政策雖然十分寬鬆，但畢竟移民是重大決定，當中涉及的事業及子女學業等問題，故不足一年，有移民意欲的受訪者略見下跌，相信隨着市民對移民海外所遇到的問題有更大了解，不排除有意移民的港人或進一步回落。

不排除有意移民港人或進一步回落

此外，美聯環球營業董事（國際房地產）周定國則補充，調查結果顯示，近四成受訪者有意買海外樓，建議投資者可透過「加按」去賺盡匯率及息口差價。另外，反映14個全球一線城市樓價的「美聯環球指數」首季按季升約3.2%，維持全年環球樓價升約5%至10%的預測，同時預料英、澳兩大熱門移民國樓價將持續「大熱」。