移民賣樓｜嘉湖50萬靚裝兩房　吸30組客睇樓　放盤兩周554萬沽出

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-06 16:13

市場繼續出現移民賣樓個案，天水圍嘉湖山莊有業主準備移民，遂將「半球」靚裝兩房單位放售，短短兩周接獲多達約30組買家睇樓，最終略為減價約2%，以約554萬元沽出，略高於市價。

兩周共30組睇樓客參觀

中原地產副分區營業經理曾芷妍表示，上述嘉湖山莊麗湖居2座中層F室，實用面積442平方呎，兩房間隔。原業主在2011年買入單位後，豪花50萬元全屋大裝修，至今仍保養新淨，近日放盤短短兩星期，已吸引約30組睇樓客參觀，其中一對年輕夫婦睇樓後立即還價，終由原叫價568萬元，議價至554萬元易手，實用呎價12,534元。

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新買家為區內90後年輕夫婦

曾芷妍表示，新買家為區內分支家庭、90後年輕夫婦，近月在天水圍多次睇樓，目標尋找樓價530萬至540萬元的二手放盤，在網上看到上述嘉湖山莊單位放盤相片，被靚裝修吸引，貪其可即買即住，睇樓後即場洽購，並迅速拍板承接。

她又指，原業主於2011年2月以190萬元購入單位，持貨約十年，帳面獲利364萬元，單位升值1.9倍，是次賣樓後將舉家移民海外。

參考嘉湖山莊麗湖居同呎數的單位，近日成交呎價介乎1.17萬至1.2萬元。