拿督千金莊思敏60萬沽銅鑼坊劏舖　持貨16年勁蝕七成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-18 21:16

有藝人早年購入銅鑼灣劏場舖位，如今需要蝕讓離場。由拿督千金、藝人莊思敏持有的銅鑼坊商場劏舖，上月以60萬元沽出，較十六年前的購入價180萬元，勁蝕120萬元或67%。

據土地註冊處資料，上述舖位為謝斐道501號美漢大廈銅鑼坊商場2樓S114號舖，在4月22日以60萬元易手。據悉，該舖位面積約40平方呎，即成交呎價約1.5萬元。該舖位原業主由莊思敏（CH'NG, SE-MIN）及一名蘇姓人士共同持有，各佔一半業權。二人於2005年以180萬元購入上述舖位。以新成交價計算，舖位十六年間帳面蝕近120萬元，貶值67%。

曾獲買家200萬洽購 惟錯過出貨時機

翻查資料，莊思敏在2012年曾接受傳媒訪問表示，在2004年透過樓花形式以180萬元買入銅鑼坊舖位，及後曾接獲買家出價200萬元洽購，不過當時認為市道很好，未有沽貨。

當時她又向傳媒透露，該舖位一度由好租客以每月逾萬元承租，不過承租僅兩年後遷出，隨後試過短租形式出租，月租僅3,000元。最終她決定把舖位收回自用，由妹妹莊思華開設時裝店。

她又曾向傳媒指，「相信磚頭點都可以返到家鄉，所以一直唔放，要到價先會放。」並謂買過此舖後，已不敢再沾手投資舖位，僅希望可平手離場。

銅鑼坊前身為總統餐廳，2004年獲資深投資者黎永滔和羅家寶以約6,000萬元購入後，劏成140個迷你舖位，並在三日內沽清，套現3億元。惟隨著首年保證租金回報「蜜月期」完結後，該場的租戶陸續遷出，終淪為「死場」。

莊思敏四年前斥626萬購何文田迷你戶

莊思敏過去亦有投資住宅物業，如在2017年4月斥資逾626萬元，購入何文田迷你戶新盤加多利軒一個中層D室一房戶，呎價約2.38萬元。不過她在2019年3月收樓之際，卻在社交媒體鬧爆一名協助她買樓的地產代理朋友，指該名代理未有回佣。