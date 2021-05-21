希慎利蘊蓮：加路連山道地完善願景　承傳祖父利希慎營造社區精神

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-21 21:01

銅鑼灣大地主希慎興業，本月夥拍華懋以197.8億元高價投得銅鑼灣加路連山道商業地，除了為利園區物業組合創造協同效應及額外租金收益外，希慎興業主席利蘊蓮認為，新項目將持續完善及增補希慎對鄰里及社區的願景，更承傳她祖父利希慎在在近一百年前，購入利園山之時提出的營造社區精神。

利蘊蓮表示，新項目會進一步強化利園區的可持續及循序漸進的增長模式，相信擴大版圖後的利園區，將進一步融合銅鑼灣的獨特傳統與新氣象。

希慎興業主席利蘊蓮 (圖中) 、首席營運總監呂幹威 (圖左) 及首席財務總監賀樹人(圖右)。

加路連山道設6萬呎綠化空間

她又指出，加路連山道項目內將設有約6萬平方呎綠化空間，可以想像周末假日，各個家庭帶著小朋友和寵物來到這裡，在草地上玩耍、在陽光下享用美食。寫字樓員工、購物人士也可在午膳時間或下班後，到這片綠化空間放鬆休憩。而建議中的全天候有蓋行人天橋，將貫通項目所在地、利園區現有物業組合以及銅鑼灣港鐵站，令利園區更具凝聚力。

將繼續推動物業組合優化及創新

利蘊蓮又指出，集團已建立均衡的核心營運業務和穩健的資產負債表，為支持集團持續增長提供強大的後盾，在未來幾年將全力以赴完成加路連山道項目。不過此項目並非希慎的終點站，該集團將繼續推動集團內所有物業組合的持續優化及創新，集團未來在香港及其他地方推行發展項目時，將俱備顯著優勢。

希慎興業今日（21日）舉行2021年股東周年大會。

利蘊蓮：集團對香港的未來充滿信心

利蘊蓮又表示，世代與地緣政治變化令香港面臨社會與經濟方面的挑戰，而COVID-19疫情更加速了這些變化。受惠大灣區發展和中國經濟的動力，集團對香港的未來仍然充滿信心，認為香港需要加快發展步伐，而希慎亦將繼續積極參與其中，為這個城市注入充沛活力。