高價奪加路連山道地王　希慎：投資額260億　擬建銅鑼灣後花園

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-17 06:00

銅鑼灣大地主希慎興業，上周夥拍華懋以197.8億元高價投得銅鑼灣加路連山道商業地，令希慎的利園商業王國進一步擴大至約490萬平方呎，繼續在區內稱霸。希慎興業首席營運總監呂幹威接受訪問時表示，預計加路連山道項目的總投資金額將達約250億至260億元。

投資額260億 2026年落成

對於近一年商廈市道被看淡，是次希慎的出價卻較市場估值高出15%，呂幹威指出價是「計自己數」，已慮及自身擁有的利好因素及優勢，同時已預計未來的市場狀況，故形容出價是「Decent」，預計新項目回報與同區現持有的物業相若，冀2026年至2027年落成。

希慎夥華懋197.8億奪加路連山道商業地王 每呎1.8萬 高估值15%

希慎：十多年前已留意地皮

呂幹威表示，是次投得的加路連山道商業地，位於核心區，涉及樓面超過100萬平方呎，非常難得，更透露集團「已經睇左地皮十幾年」。他指，集團在利園區一帶已持有近400萬平方呎的商業區，當中，有逾100萬平方呎的零售樓面設施作為後盾，故長遠而言，由希慎負責發展上述地皮，將可起協同效應。

他續指，希慎本身在利園商業圈內已擁有大批租客，待新項目落成後，如現有租戶擬升級，可考慮遷至加路連山道新項目。至於舊有的位置也可進行升級工程，最終整個利園商業區的出租樓面也可獲全面升級，有利於新租客進駐區內。

呂幹威又指，雖然新項目的位置「好似遠少少」，但未來會有行人天橋系統連接新項目至希慎商場及港鐵銅鑼灣站，通達性大幅獲提高，估計前往港鐵站步程只需6至10分鐘。

同時，他亦希望把整個道路及行人天橋連接網絡做得更生活化，把「綠色生活」融入其中，令整個地區「舒舒服服」。事實上，上述新地盤為前往香港大球場的必經之路，由於未來大球場將會轉型，進行不同類型的大型活動，故他期望把新項目與周邊環境連成一體，營造「後花園」的感覺。

與華懋投資風格、財政實力相近

被問及是次為何夥拍華懋集團競投項目，呂氏表示，投資一個全新策略性項目，擁有長遠合作伙伴並不是壞事，一來可讓集團擁更充裕資金，未來也有機會出現其他合作機會。他認為，集團與華懋集團投資風格、財政實力相近，大家均看重長遠發展，因此不在意合作條款上設置的八年禁售限制。

加路連山道商業地擬建一幢樓高30層的商業大廈，另設有4層地庫，零售部分預計設在地庫一層、一樓及二樓位置。整個項目總樓面約107萬平方呎，包括預留約4萬平方呎的政府用地，約10萬平方呎的商場及零售用地，主打「LIFE STYLE」租戶，或引入特色食肆、兒童遊樂場所、寵物專區等行業。

希慎利園區車位總數目將增至1200個

辦公室樓面則佔約93萬平方呎，以目前銅鑼灣甲級寫字樓平均呎租約60至70元估算，呂幹威預計，加路連山道商業項目的商廈呎租可達到上述範圍的偏高水平。至於項目車位數目有約620個，屆時將令希慎在利園區的車位總數目增至1,200個。

面對零售舖市尚未見復蘇，呂幹威指，其集團在零售高峰期的本地客佔比高達七成，近年表現也相對穩定。他續指，有見早前區內羅素街等主要街道的租金「升到天咁高」，現時已出現明顯回落，相信目前舖市「過咗低位，已經Pick up返」。惟預計，核心區零售市況仍需要時間回復。

+ 4 + 4 + 4

派息政策續採取「漸進而穩定」策略

是次希慎商業版圖再度大規模擴充，未來集團派息方面，希慎興業首席財務總監賀樹人補充指，由於集團留意加路連山道項目已有一段時間，過去兩年已開始籌備資金，早前已完成「借長錢」部署，故最新取得的大型投資項目對未來派息計劃並沒有影響。

他又指，集團派息政策主要視乎營運表現、短中期資金需要及經濟展望，未來派息政策會繼續採取「漸進而穩定」的策略。

至於本財年另一幅「地王」中環海濱商業地，賀樹人僅表示，若項目是合適及理想便會研究，又指集團正在研究其他擁有增值空間的地區。內地方面，則料以商業發展為主。參考希慎在港的其他全新項目，如夥香港興業（0480）合作的大埔露輝路住宅項目，預計今年年底推出市場。