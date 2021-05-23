十大屋苑周末錄21宗成交　按周跌25%　太古城兩房則王1000萬沽

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-23 18:44

據中原地產統計，十大屋苑本周末（22、23日）錄得21宗成交，較對上周末28宗，按周跌25%。其中，將軍澳新都城錄7宗成交屬最多，其次為紅磡黃埔花園的4宗。至於零成交屋苑有3個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及美孚新邨。

一手新盤分薄二手客源

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情放緩，帶動買家外出睇樓及入市氣氛，惟港九各區均有新盤已推出或準備推出，且近期發展商普遍開價貼市，部份睇樓客轉至一手市場入票抽籤，分散二手客源，料下月部份向隅客回流二手，屆時將再次帶旺交投。

嘉湖三房738萬沽屬高價

天水圍嘉湖山莊錄高價成交，中原地產高級區域營業董事王樹明表示，嘉湖山莊美湖居6座高層B室，實用面積623平方呎，三房連套房，放盤兩周即以738萬元易手，追平屋苑分層標準戶的新高水平，呎價約11,846元。原業主2015年以483萬元購入單位，持貨約六年，帳面獲利255萬元或53%。

太古城兩房則王升值逾兩倍

另鰂魚涌太古城「兩房則王」新近以1,000萬元易手，美聯物業助理聯席董事范浩銘指，盧山閣低層C室，實用面積約589平方呎，原業主開價約1,050萬元，終以「齊頭價」1,000萬元易手，呎價約16,978元。原業主於1996年以約323萬元購入物業，現轉手帳面獲利約677萬元，升值約2.1倍。