麥明詩沽龍床盤有後著！　回復首置身份　即偕胞兄1678萬購宇晴軒

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-21 20:06

十優港姐麥明詩近月以200萬元轉售「龍床盤」屯門菁雋單位予母親，回復首置身份後隨即入市。她新近與胞兄麥明山，斥資1,678萬元購入有「西九四小龍」之稱的長沙灣宇晴軒相連單位。

利嘉閣地產屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌透露，長沙灣宇晴軒1期3座高層C及D相連單位，兩單位實用面積分別467及454平方呎，合共921平方呎，兩個單位均為兩房間隔。該兩單位新分別以810萬及868萬元易手，合共成交價1,678萬元，呎價約18,219元。

李啟昌補充，上述單位的買家註冊姓名與「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山相同。

麥明詩重回首置慳稅逾90萬

是次購入上述單位，麥明詩與麥明山分別繳付30.37萬及32.55萬元作為稅款，合共繳付稅款為62.92萬元，佔總樓價約3.75%，反映他們均以首置名義入市。

但假若麥明詩仍持有「龍床盤」單位，她則需要支付高達樓價15%的辣招稅約121.5萬元，意味她重回首置名義，成功慳稅91.12萬元。

據悉，原業主約於2003年11月，以共約359萬元購入上述兩個單位。持貨至今約18年，現轉手帳面獲利1,319萬元離場，大賺約3.7倍。

麥明詩麥明山兩兄姐 2019年斥資620萬購屯門菁雋三伙

翻查資料，麥明詩與兄長在2019年以共約620萬元購入屯門菁雋三個單位，由麥明詩的醫生胞兄麥明山持有的中層33室，於去年11月以272萬元沽出，較購入價215.7萬元帳面升值13%。以單位實用面積134平方呎計，呎價20,299元。

此外，麥明詩持有的菁雋低層30室，在3月份以200萬元轉售予母親何小娟，以重回首置身份。單位實用面積141平方呎，屬於開放式間隔。