柏傲莊 III 兩日內開價　下月初發售｜示範單位直擊

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-25 15:31

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 醞釀推售，發展商今日（25日）首度開放展銷廳及三個示範單位予傳媒參觀。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊 III 預計在兩日內公布首張價單，首批將提供一房至四房戶，該盤預計在周末開放示範單位予公眾參觀，並在六月初開售。

左至右為新世界發展項目管理部項目總監葉康明、項目管理部項目總監王偉強、項目管理部高級項目總監陳志偉、營業及市務部總監黃浩賢、營業及市務部經理曹柏堅、營業及市務部助理經陳俊麒

黃浩緊又指出，柏傲莊第1期及第2期銷情理想，最高成交呎價約3萬元，而最新推出的第3期提供較罕有的四房大單位，預計呎價有機會高於3萬元，該類大單位料以招標形式推出。

發展商今日讓傳媒率先參觀示範單位，其中兩個以1B座48樓A室為藍本、設交樓標準及連裝修示範單位各一，實用面積765平方呎，三房一套連儲物室間隔；另有一伙交樓標準示範單位，以8A座48樓B室為藍本，面積1,269平方呎，四房雙套連工作間間隔。

【柏傲莊 III示範單位圖輯】

↓柏傲莊III 1B座48樓A室三房連裝修示範單位↓

+ 4 + 4 + 4

↓柏傲莊III 1B座48樓A室三房交樓標準示範單位↓

+ 5 + 5 + 5

↓柏傲莊III 1B座48樓B室四房交樓標準示範單位↓

+ 13 + 13 + 13

部分單位設自家研發玻璃趟門MAGIC SLIDE

發展商表示，柏傲莊 III單位設備創新，除了配有集團自家研發設計的智慧室內裝置，部分單位更率先備有集團研發的玻璃趟門MAGIC SLIDE。

該玻璃趟門 MAGIC SLIDE 有別於常用的掩門，採用L型軌道設計，大幅節省開關時佔用的空間，而且操作簡單安全，大大提升露台及工作平台的實用性，讓單位室內空間延展至室外。該玻璃趟門正在申請專利。

大圍柏傲莊III公布樓書 一房最細285呎起 新世界：定價屬收藏價

資料顯示，柏傲莊III共提供892伙，包括一房戶96伙，實用面積285至359平方呎；兩房戶共335伙，實用面積419至534平方呎；三房戶涉281伙，實用面積659至847平方呎；四房戶有182伙，實用面積945至1,676平方呎。柏傲莊III同時設有8個四房特色天台戶。