全港獨有｜觀塘居屋頂層4房複式戶嗌715萬　呎價僅1.1萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-26 12:21

居屋市場出現罕見複式單位放盤！全港首個居屋屋苑、亦為唯一一個提供頂層複式單位的觀塘順緻苑，近日有一個頂層複式戶推出放售，自由市場叫價715萬元，呎價約1.1萬元。

中原地產高級分行經理王能表示，上述複式單位為D座頂層單位，實用面積646平方呎，於半年前開始推出放售，最初叫價800萬元，惟近月把意向價下調至715萬元，呎價約11,068元。

單位樓底特高 升降機不能直達

他又指出，由於屋苑屬早期的居屋，升降機不能直達頂層樓層，故住戶需要乘搭升降機至對落一層，再步行上一層才能到達單位。他認為，上述情況或對年老住戶構成不便，但單位始終屬極罕有居屋特色戶，估計不難獲市場承接。

上述複式單位實用面積646平方呎，為四房一套間隔。據代理提供的相片，複式單位下層大廳寬敞，採光度充足，並附雅致裝修，中庭位置設有吊燈，下層主要為廳區及兩間睡房。至於上層另有兩間房，從上層向下望，可見單位樓底特高。

全港唯一提供頂層複式戶的居屋

翻查資料，順緻苑為香港第一個居屋屋苑，鄰近飛鵝山、順利邨及佐敦谷公園，於1979年至1980年入伙，提供1,539伙，是香港唯一一個提供頂層複式單位的居屋屋苑。參考屋苑早前錄得同類複式戶成交，面積與上址相若，成交價730萬元，呎價11,300元。

順緻苑頂層複式單位，享有開揚景觀。（代理提供相片）