單位直撃｜白居二出籠　竹園北邨兩房338萬沽　賣方四年勁賺5倍

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-05-26 18:00

房委會上周起向4,500名「白居二2020」合資格申請者發出批准信及確認書，意味新一批購買力準備湧入居屋第二市場，刺激綠表居屋及公屋睇樓活動增加，氣氛轉熱。其中黃大仙區剛錄得首宗「新鮮出爐」白居二成交。

富誠地產林栢榮指，區內首宗白居二入市個案，為竹園北邨橡園樓高層10室，兩房間隔，實用面積443平方呎，原業主本月8日開始放盤，居二市場叫價350萬元，最終以338萬元易手，呎價約7,630元，呎價屬於屋邨近一年多的高位。

消息指，新買家為白居二中籤者，昨日睇樓後，今早才取得購買證，隨即入市。原業主於2017年4月透過租置計劃以56萬元買入單位，持貨四年，現轉手帳面獲利282萬元，大幅升值5倍。

是次4,500個「白居二2020」名額中，4,050個為家為庭申請者，其餘450個為一人申請者。

此外，天水圍亦錄首宗白居二成交，祥益地產黃肇雯指，居屋天富苑K座低層5室，實用面積650平方呎，三房間隔，第二市場叫價468萬港元放售，終以以418萬元易手，呎價約6,431元。至於新買家為白居二中籤者，過去周末在元朗、天水圍區內睇樓，甫取得購買證即入市。