差估署：4月樓價指數報390.8點　按月再升0.4%　創21個月新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-27 11:33

差估署今（27日）公布，截至今年4月份，私人住宅售價指數報390.8點，按月上升0.44%，連升四個月，指數創2019年7月393.5點後的新高水平。至於今年首四個月樓價指數累積錄2.87%的升幅。

若與較2019年5月的歷史高位396.9點，則尚有6.1點的距離。

中小型單位樓價按月升幅較多

按五類單位戶型劃分，樓價呈「三升兩跌」，中小型單位升幅較高，實用面積429平方呎以下的A類單位和實用面積430至752平方呎的B類單位，4月份樓價指數報434.8及375.9點，分別按月升0.35%及0.7%，首季的升幅分別為2.89%及3.24%。

而實用面積753至1,075平方呎的C類單位，指數報340.3點，按月跌0.26%，不過今年累錄3.4%的升幅。

租金指數按月升近1.9%

至於大型單位方面，實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位，4月份報327.2點，按月升0.77%，今年暫錄2.41%累積升幅；實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，同期報數報328.6點，按月挫0.18%，不過今年累積升幅高達4.75%。

租金方面，4月份租金指數則報177.7點，按月漲1.89%，今年暫錄約0.62%的累積升幅。