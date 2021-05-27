單位直撃｜赤柱村道50號洋房1.65億沽　2000萬豪裝望赤柱灣海景

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-27 13:53

豪宅市場火熱，南區赤柱村道50號新近錄得矚目洋房成交個案，屋苑一個單號大宅以1.65億元易手，呎價逾6萬元。大宅裝修相當豪氣，據悉由業主重金禮聘發展商新地（0016）包辦設計及施工，裝修費超過2,000萬元。

據土地註冊處資料，赤柱村道50號單號屋，於本月中以1.65億易手。原業主於2016年3月份以1.358億元購入上述單位，是次易手帳面升值約2,920萬元或21.5%。

大宅四房三套 早前叫價1.68億

據區內代理透露，上述大宅實用面積2,741平方呎，採四房三套間隔，設有花園742平方呎、天台548平方呎，以及平台104平方呎，另設有泳池。大宅早前放盤叫價1.68億元，以新成交價計算，呎價約60,197元。

大廳連接花園 主人房趟門設計融入戶外環境

據代理提供的放盤相片，該大宅地下大廳地板、牆身採用不少雲石材料，飯廳上方設有吊燈，客廳外連接花園。

主人房設計相當霸氣，主人房內除了設有雙人KING SIZE大床，亦設音響系統、大電視，露台相當闊落。房間與露台只以趟門劃分，若住戶打開趟門，主人房幾乎與戶外環境融為一體。至於天台位置則可望開揚山景及海景。

裝修費2000萬 採用多款愛馬仕家具

據了解，上述大宅原業主在2016年向發展商新鴻基地產（0016）一手購入，大宅由發展商設計及施工，裝修費用高達2,000萬元，屋苑採用多款法國奢侈品品牌Hermès愛馬仕的傢具。