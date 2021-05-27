柏傲莊 III 首批182伙　折實均價19999元　一房折實售674.8萬起

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-05-27 16:07

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（27日）公布首批價單，首批涉及182伙，實用面積310至1,014平方呎，整批折實平均呎價19,999元，折實入場費674.8萬元起。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，預期本周末（29日）開放柏傲莊 III 的示範單位，最快6月首個周末開售。他又指，會視乎市場情況，研究加推單位，認為市場購買力強勁，預計下一張價單有加價空間。

主打兩、三房 兩房折實售858萬起

參考首批182伙，當中佔86伙為兩房戶，66伙為三房戶，一房及四房戶則各佔18及12伙，價單定價由843.6萬至2,480.3萬元，價單呎價由27,213元至24,461元，扣除最多20%折扣後，折實售價由674.8萬至 2,383.2萬元，折實呎價由17,779元至24,403元。

首批最平一伙屬於第8A座8樓E單位，實用面積310平方呎，一房開放式廚房間隔，折實售674.8萬元，呎價21,768元。至於最平的兩房戶屬8B座8樓E室，實用面積475平方呎，折實售價為854.8萬元，呎價17,996元。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓

+ 4 + 4 + 4

四房戶折實最平逼近2,000萬

至於三房折實最平1,447.2萬元，位於8B座8樓C室，面積814平方呎，折實呎價17,779元，此室亦是首批單位中，呎價最低的一伙；最平四房為8A座8樓A單位，面積1,014平方呎，折實售1,984.2萬元，折實呎價19,568元。

參考柏傲莊 I 及 II 兩期，分別於去年9月及10月開價。其中，柏傲莊 I 首批180伙，折實平均呎價則為18,921元，一房戶入場價629萬元起；至於柏傲莊 II 首批涉337伙，折實平均呎價則為19,838元，開放式戶入場價573萬元。

相比之下，今批的折實均價較第一期首批高約5%，另較第二期高0.8%。

大圍站柏傲莊 I 首批180伙 折實均價1.89萬 一房入場629萬起

示位‧多圖｜柏傲莊 II 首批涉337伙 開放式戶入場價573萬

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓

+ 5 + 5 + 5

↓柏傲莊 III 1B座48樓B室、四房示範單位↓