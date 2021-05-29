柏傲莊 III 首日開放示範單位　收逾5700票

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-30 12:21

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 日前公布首張價單，示範單位今日（29日）首日開放，截至晚上7時半累錄逾2,000人次參觀，首日收票逾5,700張。

新世界營業及市務總監黃浩賢下午3時許表示，近期市況健康，料今日收票數目有機會突破3,000張票。至於客源分布，新界客佔七成、九龍客佔兩成、港島客佔一成，而客源以用家主導，早上錄多組家庭客參觀。

他又稱，視乎市場反應，有機會於6月盡推所有單位，而1,200平方呎以上單位有意以招標形式發售。

另外，就有發展商推出單位供已打疫苗人士抽獎，黃浩賢稱，現時市場消息有限，有關做法或存在印花稅等法律問題，要諮詢法律部意見及研究，現時正收集資料，稍後留待公司公關部跟進及回應。

首批182伙折實均價19999元

柏傲莊 III日前推出首批單位，提供182伙，當中佔86伙為兩房戶，66伙為三房戶，一房及四房戶則各佔18及12伙，折實售價由674.8萬至 2,383.2萬元，折實呎價由17,779元至24,403元。整批單位實用面積310至1,014平方呎，整批折實平均呎價19,999元，折實入場費674.8萬元起，屬一房戶型。

發展商預計最快在6月的首個周末開售，會視乎市場情況，研究加推單位，下一張價單或有加價空間。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓

+ 4 + 4 + 4

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓

+ 5 + 5 + 5

↓柏傲莊 III 1B座48樓B室、四房示範單位↓