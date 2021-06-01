柏傲莊 III 加價加推　上下樓層相差146萬　本周六首輪賣331伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-01 18:52

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（1日）加推2號價單，提供149伙，折實平均呎價21,368元，較首張價單的折實均價19,999元，高出6.8%，個別單位「高一層、貴一球」。項目同時公布銷售安排，定於本周六（5日）展開首輪銷售，盡推兩張價單共331伙。

四房單位最貴售2,529萬

據新一張2號價單資料，整批單位實用面積310至1,022平方呎，戶型包含一房至四房戶，折實售價753.9萬至2,529.5萬元，折實呎價17,999至25,781元。以戶型劃分，一房及兩房戶各佔19伙及60伙，而三房及四房分別有51伙及19伙。

入場單位為8B座8樓F室，實用面積359平方呎，折實售價753.9萬元，呎價2.1萬元。而最低呎價的單位為8A座8樓D室，實用面積847平方呎，折實售價1,524.5萬元，呎價17,999元。

上下層單位定價相差逾145萬

對比柏傲莊 III 迄今推出的兩張價單的同類單位，部分出現「高一層、貴一球」的情況。如1號價單的8A座20樓A室，實用面積1,014平方呎，價單定價為2,633.1萬元，然而，2號價單的同座21樓A室，面積相同，價單定價為2,779萬元，反映高一層定價大幅高出5.5%或145.9萬元，兩單位的呎價分別為25,967元及27,406元。

此外，1號價單的1B座22樓A室，實用面積765平方呎，價單定價為1,921.7萬元，然而2號價單的1B座23樓A室，面積相同，價單定價2,005.4萬元，高一層定價卻高出4.35%或83.7萬元，兩單位的呎價分別為25,120元及26,214元。

柏傲莊 III 首批182伙 折實均價19999元 一房折實售674.8萬起

本周四截止認購登記

項目將於本周四（3日）下午三時截止登記，周五（4日）進行抽籤，周六於荃灣愉景新城展開首輪銷售，盡推兩張價單共331伙單位。