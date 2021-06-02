澳洲基金嘉民3.68億購九龍灣工廈全層　三個月斥5.5億入市

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-02 15:38

近月大額工廈物業受到市場追捧。澳洲基金嘉民集團（Goodman Group）新近斥資3.68億元購入九龍灣一幢工廈的高層全層。該集團在過去三個月內已先後斥資約5.5億元掃貨。

據土地註冊處資料，九龍灣三湘九龍灣貨運中心7樓全層連同層8個貨車位，以3.68億元易手，新買家為TAI YIP INVESTMENTS NO.2 LIMITED。公司董事包括HINCHEY, DAVID ANTHONY、李偉豪（LEE WAI HO STEPHEN）等，料為澳洲基金嘉民集團（Goodman Group）的相關人士。

三湘九龍灣貨運中心位於大業街59號。（資料圖片）

基金三年前27.5億元投得屯門地

翻查資料，原業主於2013年以逾2.1億元購入上述物業，即是次易手帳面升值約75%或約1.58億元。上述物業面積約69,700平方呎，是次成交呎價約5,280元。

事實上，嘉民集團為澳洲最大的上市工業地產公司，近年不時在港入市，如在3月份斥資1.82億元，向森信洋紙購入上述工廈2樓B室及4個貨車位。另外，2018年5月則以27.5億元投得屯門第49區小冷水路物流服務用地，將興建一幢4層高物流中心。