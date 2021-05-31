合味道杯麵代理商2.17億沽粉嶺全幢工廈　持貨近廿年升值10倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-31 13:05

粉嶺工廈物業市場今年屢錄成交，其中，多年來代理日清合味道杯麵、即食麵產品的老牌食品商有成行辦館，其持有的粉嶺全有成行物流中心全幢，以2.17億元易手，較十九年前購入價，帳面升值近10倍。

據土地註冊處資料，上述安樂門街38號有成行物流中心全幢，以2.17億元沽出。該工廈於2002年落成，全幢總面積約46,278平方呎，是次成交呎價約4,689元，新買家為EAGLE SWIFT LIMITED，為一間非本地註冊公司。

粉嶺安樂門街38號有成行物流中心，總面積約46,278平方呎。（網上圖片）

物業原業主為廣大食品有限公司（KWONG TAI SIK PUNG COMPANY, LIMITED），於2002年以2,000萬元購入上址。公司董事均為老牌食品出入口零售商有成行辦館的管理層或相關人士，持貨十九成易手，帳面獲利1.97億元，升值9.8倍。

翻查資料，有成行辦館早於1973年成立，為一家食品、家居用品、生活日用品的出入口商、分銷商、批發商及零售商。主要業務為代理國外食品品牌，並批發予香港零售連鎖店，主打產品包括日清食品（1475）旗下的合味道杯麵及即食麵等。

自今年1月份，新加坡淡馬錫旗下豐樹產業以約8.13億元投得粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地、刷北區呎價最貴的工業地後，隨後粉嶺區出現不少全幢工廈成交個案。

如2月份，知名玩具商羅氏家族太子爺羅啓仁等人持有的粉嶺安全街10及12號堅達中心全幢，以3.21億元售予新加坡房地產機構投資者SilkRoad Property Partners，呎價約3,284元。

玩具商羅氏家族3.21億沽粉嶺工廈 星洲機構承接

而在三月份則有法定機構香港房屋協會斥資2.708億元，向華基地產投資購入粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢，呎價約6,178元。房協表示屬自置物業，將作區域辦事處之用。

買家曝光｜香港房屋協會入市 斥2.7億購粉嶺樂業路全幢工廈