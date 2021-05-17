萊坊：中環甲廈租金疫市累跌三成　中資將領頭主導「再中心化」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-17 18:00

疫情持續逾一年，商業地產市場受重創，有國際房地產顧問相信，市場即將會回復疫情前的規律，並出現「新常態」，如中環寫字樓市場將出現中資主導的「再中心化」，以及區內高檔奢侈品零售商將遷往中環北部海邊地帶。

萊坊指出，自2019年3月以來，中環甲級寫字樓的租金一直下跌。去年初疫情加劇寫字樓租金跌勢，截至今年第一季尾，租金已累計下跌29.8%。

中環甲廈跌租三成 料將現「再中心化」

過去兩年寫字樓一直出現「去中心化」情況，不過，中環的租金已差不多重回全球金融危機後的水平，該行預計，隨著中國內地的經濟將在2021年大幅反彈，疫情受控，料中資公司將繼續佔用核心區的寫字樓空間，並領頭開始「再中心化」的趨勢。

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中環北部海邊地帶、即包括新海濱商業用地及ifc等，日後將主導奢侈品零售行業。（資料圖片）

此外，零售市道也料將現新常態。萊坊續指出，疫情改變中環的零售格局，尤其是中環皇后大道中核心地段，不少舖位漸漸被售賣非奢侈品的零售商取而代之。

奢侈品零售商將遷往中環北部海邊地帶

萊坊表示，「地王」級數的中環新海濱商業用地即將推出招標，項目落成後，將與國際金融中心（ifc）和置地廣場緊密連接，成為香港最新的高端零售集群，帶來約240萬平方呎的總零售面積。預計隨皇后大道中的轉化和海濱三號地皮的出現，大部分奢侈品零售活動在未來四至五年內將遷往中環北部海邊地帶。