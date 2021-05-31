渣甸山布思道豪宅屋地放售　索價6.1億　每呎樓面地價9.9萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-31 16:21

渣甸山布思道12號一幅豪宅屋地，新近推出放售，意向價逾6.1億元，較2018年放售的意向價8億元，回落約24%或1.9億元。

仲量聯行表示，獲業主共同委託，放售上述渣甸山布思道12號屋地，意向價逾6.1億元。屋地地盤總面積約8,138平方呎，以0.75倍地積比率計算，日後重建最高可建樓面面積約6,137平方呎，即每呎樓面地價約99,397元。

現為三層高分層住宅 提供6伙

據了解，上述屋地現設有一幢三層高的分層住宅，於1972年入伙，總實用面積約7,300平方呎，每層設兩伙，每伙實用面積約1,217平方呎，而頂層兩個單位分別設有900平方呎天台，業權已分散。以上述意向價計算，即平均每戶價值1.01億元。

翻查資料，上述屋地曾在2018年10月透過另一代理行推出招標，當時意向價為8億元。仲量聯行資本市場部資深董事馮成冬預計，今次新買家購入屋地後，可重建作一幢四層高連車庫的獨立屋。

渣甸山布思道12號地盤，預計可重建為一幢四層高連車庫的獨立屋。（資料圖片）

地下單位曾涉僭建2萬呎地庫

此外，據資料顯示，上述屋地地下一個單位由曾擔任大律師公會主席、印度裔的林孟達或相關人士持有。據早年傳媒報道，該單位2009年被屋宇署發出清拆令，需要清拆8項僭建物，據悉單位下方斜坡的基座位置，被懷疑僭建兩層大型地庫，涉及約2萬平方呎。

參考近年渣甸山也有同類屋地成交個案，如去年8月份，恒地（0012）旗下美麗華酒店（0071）前已故副董事長余金波，以8.5億元沽出白建時道20號屋地，以重建後最高樓面約10,200平方呎計，呎價約8.3萬元。

此外，資本策略地產（0497）於2018年以公司股權轉讓方式，以約8億元售出白建時道81號獨立屋。以最高可建樓面面積5,511平方呎計，呎價高達14.5萬元。