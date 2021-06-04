鄧成波思念會明舉行　離世後家族累沽12物業　套現近13億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-04 18:46

有「舖王」美譽﹑人稱波叔的鄧成波於5月14日離世，享年88歲，其思念會將於明日（5日）舉行。自波叔離世後，旗下的房地產王國運作未見受影響，自5月中開始，該家族已累積沽出12項工商舖物業及舊樓地盤，總成交金額約12.73億元。

據最新市場消息，鄧成波家族持有的屯門藍地一幅露天倉地，市傳以2.28億元易手。據地盤面積約8.79萬平方呎，去年初向城規會興建9幢樓高8層住宅，提供307伙，涉約21.15萬平方呎。

屯門藍地露天倉地傳2.28億沽

而近日亦錄得另外兩宗超過2億元的成交個案，其中，尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B號商舖，以2.068億元沽出，物業由發展商佳明集團（1271）承接，較最初叫價2.8億元低26.1%。

另一宗為銅鑼灣麥當勞大廈怡和街46至54號地下A及F舖連地庫，則由耀才證券主席葉茂林以2.1億元購入，較原意向價2.2億元低4.5%。即自波叔離世後，該家族至少錄得3宗成交價逾2億元的買賣。

近半月沽出5項逾億元物業

至於成交價超過1億元的沽貨個案則有荃灣楊屋道118號立坊地下連一樓，以及同區青山公路荃灣段405號上銀豪庭10個住宅單位，成交價分別為1.2億及1.1億元，分別較原意向價低36.2%及20.9%。

「舖王」鄧成波於2021年5月14日離世。（資料圖片）

其餘成交價低於1億元的物業，則分布於深水埗、元朗、長洲、九龍城、油麻地及旺角等，成交價介乎1,800萬至9,238萬元。

綜合該家族沽出的12項物業，其中6項為舖位，涉及6.76億元，舊樓住宅地盤則佔4.93億元，其餘則為工廈及商業物業。