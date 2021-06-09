豪宅新盤帶動　5月DSD辣稅成交急增一倍　創19個月新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-09 13:31

據稅務局最新資料，今年5月份三項物業印花稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅（DSD）合共錄得628宗，較4月份345宗大幅增加82%，涉及稅項金額合共14.05億元，按月大增62.1%。

三項辣招稅收入逾14億 勁增六成

按稅項劃分，5月份雙倍從價印花稅（DSD）錄得478宗，涉資11.481億元，按月分別勁升99.2%及74.9%。當中涉及住宅物業的DSD個案佔474宗，涉及11.448億元，兩數字均創2019年10月後新高水平。

晉環買家付重稅入市 DSD稅收逾11億大漲75%

雙倍從價印花稅（DSD）數字急升，估計與近日不少新盤、傳統豪宅錄大額成交有關。如長實集團（1113）旗下半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD，單是一伙1期頂層3號室上月以逾3.441億元成交，稅項便高達5,161.6萬元、亦即樓價15%。

此外，由於黃竹坑新盤晉環上月開售，不少富豪名人買家均付重稅入市。如「體操王子」李寧妻子陳永妍，以約3,668.6萬元買入晉環兩伙，涉稅約550.3萬元；「大劉」劉鑾雄的昔日「紅顏知己」呂麗君（現改名為呂姵霖）斥逾7,055萬元掃入兩伙，啃辣稅約1,058萬元。

BSD宗數按月大升逾八成

至於反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅（BSD）個案，5月份共錄114宗，涉及2.39億元，分別按月上升83.9%及28.2%。

而因持貨不足三年而需要支付的額外印花稅（SSD）個案，5月份錄36宗，涉及金額1,790萬元，分別按月減少16.3%及25.1%。

豪客3.44億購長實21 BORRETT ROAD特色戶 啃辣招稅逾5100萬