單位直擊｜家長客為小孩兩房換三房　698萬入市北區維也納花園

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-11 11:11

新一代家長愈來愈重視小孩的生活質素，除要入讀好學校，亦希望他們有充夠活動及私人空間。有原居於九龍區的家長客，近日入市北區維也納花園一個三房單位，只為讓兩名寶貝仔女可以「一人一房」。

上述成交單位為維也納花園1座中層F室，實用面積732平方呎，三房間隔，原業主最初叫價720萬元，放盤約一個月，終減價22萬元，以698萬元沽出，成交呎價9,536元。美聯營業經理蔡天賜指，原業主於2016年買入單位，持貨約4年半，帳面升值138萬。他又指，上述成交價比屋苑平均價略高，主要因單位裝修新淨，連裝修一併購入算是合理價。

↓成交單位直擊↓

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同為家長 賣買雙方想法一致

據了解，新買家一家四口，現居於九龍一伙兩房舊樓單位，隨兩名小朋友長大，希望換入三房單位，惟在市區難覓「筍價」三房，故向東鐵沿線搜尋樓盤。

兩星期內密密睇樓，最終選擇連新裝修的放盤，貪其可節省裝修費開支。至於賣方同為家長，據代理指，賣家一直自住於該單位多年，育有4名小孩，隨小孩逐漸長大，希望有更多活動空間而放盤，以換更大單位。

從單位相片可見，單位內籠裝修企理簇新，客廳望山景及附近的低密度住宅，睡房方正實用，主人房安放置近六呎睡床。惟維也納花園位於上水站及粉嶺站中間，步行至兩個港鐡站均需時約15分鐘，交通略不便。