馬主崔家亮3.1億購壽臣山豪宅　家族半年斥3.5億入市

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-10 12:49

新地（0016）旗下南區壽臣山SHOUSON PEAK，其11G號洋房，新近以3.1億元沽出，買家為馬主崔家亮、即崔寶榮兒子。洋房實用面積3,603平方呎，以成交價3.1億元計算，呎價約8.6萬元。

與歌手陳奕迅為鄰

據土地註冊處資料顯示，上述11G號洋房的買家崔家亮（TSUI A LEUNG CHRISTOPHER），跟著名馬匹「海都之星」的馬主同名，料屬同一人。而崔家亮及其父崔寶榮持有著名馬匹「海都市」及「海都之星」。

除上述SHOUSON PEAK洋房，父親崔寶榮早在今年初亦以4,456.8萬元購入西半山干德道31號敦皓高層A室，屬銀主盤，即父子於短短半年間累斥3.5億元入市。

SHOUSON PEAK提供31幢洋房，於2012年落成。(網上圖片)

擁身價20億馬王「伽利略」

據報，由崔家亮及其父崔寶榮持有的馬匹「海都市」及「海都之星」，由於分別曾勝出1993年及2009年的法國凱旋門國際大賽，被視為「純種馬王」，累積勝出賽場的獎金以千萬元計。

英國《太陽報》曾經報道，同由崔家持有的「海都市」後裔馬匹「伽利略」(Galileo)，身價更高達1.8億英鎊（近20億港元），每次配種費用最高達60萬英磅。

而屋苑SHOUSON PEAK的業主不乏名人，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等。其中陳奕迅於2013年斥逾2.3億元買入屋苑一幢洋房，實用面積3,238平方呎，呎價逾7.1萬元。