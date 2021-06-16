英超修咸頓班主4700萬沽大角咀瓏璽　十年帳面賺10%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-16 15:47

近月豪宅物業買賣轉旺，市場屢錄知名人士沽貨。擁有英超球隊修咸頓八成股權、身家達31億英鎊（約339億港元）的內地富商高繼勝，上月中以4,700萬元沽出大角咀瓏璽中層單位，較十年前購入價升值一成。

據土地註冊處資料，上述瓏璽1座中層A室，在5月中連一個車位以4,700萬元易手。原業主為高繼勝（GAO JISHENG），於2011年6月以4,250.77萬元購入上述單位，是次易手帳面升值約449萬元或10.6%。單位實用面積1,462平方呎，採四房間隔，連一個車位，以成交價4,700萬元計算，呎價約32,148元。

去年傳蝕讓價放售修咸頓股份

翻查資料，高繼勝為A股上市的萊茵體育董事長，於2017年7月份透過個人家族名義，以2.1億英鎊（約22.9億港元）購入外號「聖徒」的英超球隊修咸頓的80%股權。此外，據英媒talksport 在2020年4月份的統計，高繼勝的資產高達31億英鎊（約339億港元），為當時英超20家球會中排行第10位。

去年4月份，由於受到新冠疫情影響，球會財政緊張，據悉，高繼勝有意減價放售修咸頓的股份，意向價由2.5億英鎊下調至2億英鎊（約21.9億港元）。