單位直撃｜西半山維港煙花景特色戶9988萬沽　8年貶值「三球」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 13:21

港島豪宅近月屢錄高價成交，不過，有早年以高價入市的西半山特色單位，未能隨大市累積漲幅。一伙由內地客持有、享有全維港煙花海景的西半山懿峰頂層連天台戶，上月中以9,988萬元易手，較八年前購入價帳面貶值「三球」。

近億元賣出 單位有漏水問題

據土地註冊處資料，上述單位為西摩道9號懿峰的頂層連天台戶，上月中旬連一個車位沽出，成交價9,988萬元。單位實用面積1,732平方呎，設有1,628平方呎天台，享全維港煙花海景，成交呎價約57,667元。從相片可見，單位內櫳裝修雅致，不過由於位處頂層，據知有漏水滲水問題。

當年以呎價近6萬元高價買入

據了解，原業主為內地客，於2013年12月購入上述單位，當時成交價約1.033億元，呎價高達59,645元，創當時項目呎價新高水平。惟持貨至今約七年多，以新近成交價計算，單位較約八年前帳面跌價342萬，貶值逾3%。

然而，有區內代理表示，當年發展商賣樓時，一手買家可享有回贈，故是次易手帳面雖有蝕讓，但計及回贈後，業主未必需要蝕，估計僅平手離場。據悉，上述單位於一年前推出放盤，當時叫價1.2億元，新成交價較叫價低逾2,000萬元。