「股壇金手指」謝清海2280萬購太古城　啃七位數辣招稅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-16 19:50

有「股壇金手指」之稱的謝清海，以行動支持樓市，不惜支付高達樓價15%的辣招稅，買入藍籌屋苑太古城一個三房單位。

據土地註冊處資料，太古城美菊閣中層G室，以2,280萬元易手，新買家為謝清海（Cheah Cheng Hye）。謝清海為惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監，專門研究市場較少人留意的二、三線股，發掘其升值潛力，故謝清海也有「股壇金手指」之稱，同時也被稱為「亞洲巴菲特」。

入市需繳15%或342萬辣招稅

而上述成交單位實用面積1,015平方呎，採三房間隔，設大露台，望鰂魚涌公園及維港海景，成交呎價22,463元。資料顯示，是次謝清海入市支付342萬元作為稅款，相當於樓價的15%，意味謝氏本身在港已持有其他住宅物業。連同稅項，是次入市成本逾2,600萬元。

至於原業主於2004年以685萬元購入該上述太古城單位，是次易手帳面獲利1,595萬元，單位帳面升值2.3倍。

據了解，謝清海本身在港持有多項住宅物業，如2017年11月他以2,530萬元購入灣仔會景閣高層戶，實用面積998平方呎，呎價25,351元。此外，謝清海仍持有大潭陽明山莊多個單位，及近月斥資2,711.1萬元入市購黃竹坑站新盤晉環一伙三房單位。