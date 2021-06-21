曾抵押借貸逾3000萬　鄧成波家族4808萬沽觀塘工廈全層

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-21 19:08

鄧成波家族再度沽貨，最新賣出物業為觀塘工廈低層全層單位，成交價4,808萬元，成交呎價5,155元。該家族去年8月曾把上述物業抵押，向財務機構單筆貸款3,200萬元。

3060萬購入全層 升值近六成

萊斯物業客戶經理葉偉雄表示，上述駿業街60號駿運工業大廈1樓全層，涉A及B室兩個單位，面積共約9,327平方呎，以交吉形式易手。據資料，鄧成波家族或相關人士先後於2012年及2017年，分別斥2,080萬元及980萬元購入B室及A室。以新成交價計，近九年間物業升值約1,748萬元或57%。

資料顯示，其中B室單位在2020年8月曾向寶元財務有限公司，抵押物業貸款單筆3,200萬元，及後一周，A室也用作抵押向同一財務機構貸款，惟未有透露貸款金額。此外，該家族持有同廈的地廠A室，現正於市場放售，意向價5,587萬元。

鄧成波家族6200萬沽觀塘工廈 伯恩光學楊建文承接

鄧氏家族在本月初亦率先沽出觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈，成交價6,200萬元，物業新買家為伯恩光學創辦人楊建文。

綜合市場資訊，鄧成波在5月中旬離世後，其家族已累積沽出18項工商舖、住宅等物業，總成交金額逾24億元。