傳隱形富婆再入市　逾9100萬大手掃6間上水高爾夫‧御苑

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-21 19:52

恒地（0012）已屆現樓的上水高爾夫‧御苑，今日（21日）再獲大手買家斥資9,100萬元連購6伙標準分層單位。該6伙分層單位，實用面積由961至1048平方呎，全屬三房戶型，成交價介乎1,409.3萬元至1,601.5萬元，成交呎價由14,665元至16,067元。

今日恒地營業（二）部總經理韓家輝稱，以上單位由一位買家大手購入，主要是看好新界西北及大灣區發展優勢及投資潛力。據市場消息指，上述大手客為早前在上水區一帶狂掃貨的港島隱形富婆。

上水高爾夫‧御苑6月至今累售14伙，套現逾2.1億元。全盤至今累售397伙，共套現近48億元。

據本報早前報道，該名趙姓投資者於今年初先斥資逾1.2億元，購入區內御林皇府的3幢洋房，及後兩個月內再斥資約2.5億元購入高爾夫‧御苑16個分層單位。而有指，上周高爾夫‧御苑再沽4伙，亦是由其購入，涉額約6,100萬元。若消息屬實，連同上述6伙單位，該趙姓投資者已斥逾5.2億元大手買入區內29個物業，且每次均涉及重稅。

隱形富婆斥4.3億狂掃上水19伙豪宅 單計辣稅佔逾半億

另外，恒隆地產（0101）旗下跑馬地藍塘道23至39號豪宅，錄得逾兩年來首宗一手成交，39B號單位，以3.398億元沽出，呎價73,886元，成交價屬項目新高紀錄。單位屬複式三房戶，實用4,599平方呎，連1325平方呎平台及398平方呎庭園。

項目自2016年10月至今累售11伙（4伙為發展商關連人士交易），現餘7伙待售。