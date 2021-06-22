疫苗抽獎｜信和凱滙豪宅抽獎　首周接獲逾100萬人登記

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-22 18:56

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業共同贊助的抽獎活動，終極大獎為一伙觀塘凱滙一房單位，價值1,080萬元。信和今（22日）公布，抽獎開放登記的首星期，已累接獲超過100萬名香港居民登記。集團表示，欣然見到本港接種疫苗率持續上升，亦感謝香港市民支持是次活動及參與接種疫苗。

上述抽獎活動將於今年9月1日下午5時30分截止，合資格的參加者可於活動網站活動網站登記參與抽獎。抽獎活動大使亦於香港十個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記。

黃廷方慈善基金及華人置業集團在5月底公布，為響應政府的接種疫苗計畫，將以抽獎形式送出觀塘凱滙第3座47樓D室一個一房單位，面積約449平方呎，價值1,080萬元，予已打齊兩針疫苗的香港居民。

供抽獎單位為凱滙二期3座47樓D室，單位面積449平方呎，屬一房標準分層戶。本報早前取得較抽獎單位高數層、同座向、同面積的現樓單位內櫳相。從相片可見，單位設長形廳堂，連接露台，一房間隔，設有獨立廚廁，外望極開揚市景。有別於近年新盤多採用的開放式廚房及企缸設計，凱滙一房戶設有梗廚、浴室設浴缸。

↓凱滙3座極高層D室一房單位直撃↓

【市民於指定櫃台登記情況】

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【打疫苗抽豪宅凱滙須知】