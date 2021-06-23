直擊半世紀豪宅　已故港區人大王敏剛壽山村道別墅1.48億易手

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-23 13:23

香港「造船大王」、中華造船廠創辦人王華生的長子王敏剛，2019年去世，其持有的南區壽山村道獨立別墅，新近以1.48億元易手，較3月份招標意向價1.75億元低約18%，成交呎價超過5萬元。

據土地註冊處資料，南區壽山村道26號A獨立門牌別墅，在5月27日以1.48億元易手，新買家為LING JIE，名字為普通話拼音，料為內地客。是次新買家支付629萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，預計已取得香港身份證、並以首置名義入市。據了解，新買家買入別墅後將會自用，預計將為單位進行翻新。

【壽山村道豪宅別墅直擊】

+ 8 + 8 + 8

別墅沿用舊式裝修 呎價逾5萬

上述物業為1963年落成的一幢三層高別墅，樓齡58年，地盤面積4,949平方呎，總實用面積約2,903平方呎，提供三間睡房及一間書房，設獨立花園及車房，是次成交呎價約50,982元。

從別墅內部相片可見，裝修雖較舊式，但實用率極高，空間寬敞，地下大廳中空樓底高，全屋廳區、睡房及書房均設特大玻璃窗。此外，別墅的景觀亦相當開揚，天台位置可望向周邊豪宅。

翻查資料，王敏剛於1990年以535萬元購入上址，隨後在2015年10月曾以1.2億元轉售予「玩具大王」蔡志明，惟在2018年10月別墅再度以1.2億元易手，重回王敏剛手中。

去年曾被入稟追討1.61億

此外，資料顯示，王敏剛於2018年11月曾把物業抵押予新鴻基信貸有限公司貸款，貸款金額不詳。由於王敏剛於2019年3月去世，物業由其遺孀周進娣（CHAU CHUN TAI LOUISA）繼承。去年10月，新鴻基信貸向周進娣追討筆貸款連利息合共1.61億元，另加11.4萬元的法律費用。今年3月，周進娣透過代理以意向價1.75億元標售上述壽山村道別墅。